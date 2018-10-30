Водолазы возобновили поиски разбившегося самолета в Индонезии

Группа водолазов возобновляет поиски разбившегося индонезийского Boeing 737. Об этом сообщил заместитель руководителя национального агентства по поиску и спасению Сурио Адживо, пишет Detik во вторник, 30 октября.

По его словам, поиски самолета ведутся на глубине 30-35 метров. Однако на месте падения наблюдаются сильные подводные течения. Есть вероятность, что будет принято решение о переносе операции в другой район.

Также Сурио Адживо отметил, что, скорее всего, самолет, рухнув с высоты 900 метров, распался от удара о воду на несколько частей.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Спасатели извлекли шесть тел из моря.

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Источник: korrespondent.net