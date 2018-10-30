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30. 10. 2018

Дольше всех в ЕС живут швейцарцы - Eвростат

Швейцарцы живут в Европе дольше всех, средняя продолжительность жизни составила 83,7 года. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает со ссылкой на данные статистической службы Евросоюза Евростат Международная информационная служба SWI Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR.

Второе место по продолжительности жизни в ЕС занимает Испания (83,5 лет), затем следуют Италия (83,4 года), Франция, Люксембург и Кипр (по 82,7 лет). Самая небольшая продолжительность жизни среди европейских государств наблюдается в Болгарии, Латвии и Литве (по 74,9 лет).

В то же время немного другая ситуация получается, если рассмотреть показатель продолжительность жизни с разбивкой по регионам. Самый большой показатель здесь в испанском Мадриде (85,2 года). За ним вплотную следует швейцарский регион Тичино (85,0 года), далее с 83,4 года - испанские регионы Ла-Риоха (La Rioja, баск. Errioxa) и Кастилия-Леон (Castilla y León), а также итальянский регион Трентино.

Ранее ученые из Нидерландов предрекли сотням миллионов европейцев деменцию, болезнь Паркинсона или инсульт.

Также сообщалось, что продолжительность жизни можно увеличить более чем на десять лет.

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Источник: korrespondent.net

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