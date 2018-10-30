На пожарах в Украине за неделю погибли 37 человек

В Украине в течение недели, с 22 по 28 сентября, на пожарах погибли 37 человек. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"На пожарах погибли 37 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за указанный период спасатели ликвидировали более 1,5 тысячи чрезвычайных событий, на которых спасли 56 человек.

Напомним, в результате пожара в общежитии на ул. Целиноградская, 58 в Шевченковском районе Харькова пострадали шесть студентов.

Отметим, с начала года на пожарах в Украине погибли более 1300 человек.

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Источник: korrespondent.net