Совбез ООН соберется на заседание по Донбассу

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Укринформ.

Так, он отметил, что Совет Безопасности ООН по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнять минские соглашения.

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Источник: korrespondent.net