Рейтинг Трампа в США опустился до 40%

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США опустился за неделю на четыре процентных пункта и достиг 40%. Такие данные своего опроса обнародовала в понедельник, 29 октября, социологическая служба Gallup.

По данным социологов, снижение рейтинга американского лидера почти свело на нет весь его рост за последние четыре недели. Поскольку в середине октября две недели рейтинг американского президента держался на уровне 44%.

Вместе с тем отмечается, что максимальный показатель за все время пребывания Трампа у власти - 45% (в начале срока и в июне 2018 года).

В опросе, который проводился с 22 по 28 октября, приняли участие около 1,5 тыс. американцев старше 18 лет, проживающих во всех штатах страны.

Ранее у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа случился конфуз с зонтом.

Перед этим на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей.

Также он заявлял, что его администрация планирует в течение двух недель издать резолюцию о сокращении налогов для среднего класса на 10%.

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Источник: korrespondent.net