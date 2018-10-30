Вблизи Греции произошло новое мощное землетрясение

У берегов Греции во вторник, 30 октября, в 5:00 по киевскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-центр Геологоческой службы США.

"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня в 4:59 по киевскому времени в 49 км от греческого города Закинтос", - говорится в сообщении.

При этом информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8. При этом очаг землетрясения, произошедшего в Ионическом море, залегал на глубине 16 км, а его эпицентр располагался примерно в 120 км от города Патры.

Вскоре после землетрясения у побережья Греции была объявлена угроза цунами в Средиземном море.

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Источник: korrespondent.net