В Тернополе приостановили отопительный сезон

В Тернополе в понедельник, 29 октября, приостановили отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте городского совета Тернополя.

Отмечается, что в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, которая сейчас выше +8 градусов, и последующим прогнозом повышения до +18 градусов, в Тернополе приостанавливается подача теплоносителя для отопления всем потребителям, кроме больниц.

"Отопление заведений образования, здравоохранения, (кроме больниц) и культуры будет осуществляться при технической возможности на основании обращений руководителей учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 октября во Львове приостановили отопительный сезон.

Напомним, 22 октября во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Черновцах стартовал отопительный сезон.

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Источник: korrespondent.net