Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 12:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
30. 10. 2018

В Тернополе приостановили отопительный сезон

В Тернополе в понедельник, 29 октября, приостановили отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте городского совета Тернополя.

Отмечается, что в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, которая сейчас выше +8 градусов, и последующим прогнозом повышения до +18 градусов, в Тернополе приостанавливается подача теплоносителя для отопления всем потребителям, кроме больниц.

"Отопление заведений образования, здравоохранения, (кроме больниц) и культуры будет осуществляться при технической возможности на основании обращений руководителей учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 октября во Львове приостановили отопительный сезон.

Напомним, 22 октября во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Черновцах стартовал отопительный сезон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.