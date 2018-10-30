Непогода в Италии: растет число жертв, закрывают школы

В результате непогоды, которая обрушилась на Италию, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщили во вторник, 30 октября, представители национальной службы Гражданской обороны и правоохранительных органов.
Так, прошедшей ночью в области Трентино-Альто-Адидже вырванное порывом ветра дерево задавило молодого волонтера, который помогал пожарным ликвидировать последствия стихии.
Сегодня утром в горной долине Валь-ди-Соле в этой же области спасатели обнаружили тело женщины, которую смыло бурным потоком местной реки Меладрио, вышедшей из берегов в результате ливневых дождей. 63-летний серфист разбился о скалы в море близ Римини из-за внезапно налетевшего порыва ветра.
Накануне вечером сообщалось о гибели шести итальянцев.
Непогода обрушилась на многие районы Италии в воскресенье. "Красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны - Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии.
Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы также во многих городах центральной и южной Италии. Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны.
Особое беспокойство властей вызывает сейчас ситуация в Венето, где было объявлено кризисное положение, и в Лигурии, где скорость ветра достигала 160 км в час. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.
Во вторник школы закрыты во многих итальянских городах, в частности, в Риме, Неаполе и Генуе.
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Источник: korrespondent.net
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