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30. 10. 2018

В Луганской области уже 12 дней под землей бастуют шахтеры

В Луганской области горняки четырех шахт и структурных подразделений ОАО Лисичанскуголь уже 12 дней бастуют под землей, требуя выплатить долг по заработной плате. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в своем Facebook.

"Шахтеры четырех шахт и структурных подразделений ОАО Лисичанскуголь продолжают подземный протест двенадцатые сутки!" - написал Волынец в соцсети.

По его словам, после того, как одного из протестующих выдали на поверхность с подозрением на пневмонию, на его место спустился другой горняк. Сейчас 15 горняков находятся под землей на глубине 600 метров.

Также, как сообщил Волынец, планируется, что во вторник на центральной площади Лисичанска пройдет митинг в поддержку горняков.

Днем ранее шахтеры Лисичанска, что в Луганской области, остановили работу всех четырех шахт и перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате.

Напомним, протест горняков начался 19 октября. Шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, а также отставки гендиректора Лисичанскуголь

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Источник: korrespondent.net

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