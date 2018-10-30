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30. 10. 2018

В АП рассказали о предстоящем визите Меркель

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 1 ноября, проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте главы государства во вторник, 30 октября.

Во время переговоров внимание будет уделено ситуации на Донбассе, в Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Отмечается, что Порошенко и Меркель скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей.

Кроме того, планируется обсудить вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС "как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности".

Также в ходе переговоров пойдет речь об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией, а также об усилении практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине, сообщается на сайте украинского президента.

Отметим, о визите Меркель стало известно еще в конце лета, но дата приезда ранее не называлась.

Последний раз Меркель приезжала в Киев в феврале 2015 года – накануне заключения вторых Минских соглашений. 

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Источник: korrespondent.net

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