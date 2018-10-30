Стало известно, как будет курсировать экспресс из Киева в Борисполь

Поезда из Киева в аэропорт Борисполь будут ходить каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время. Об этом сообщил и. о. главы правления ПАО Укрзализниця Евгений Кравцов, информирует LIGA.net во вторник, 30 октября.

По его словам, сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5:00 утра.

"Есть вопрос по количеству авиарейсов в аэропорт в ночное время. Насколько я знаю, их немного. Думаем, есть ли смысл в ночном экспрессе или просто необходимо будет увеличить интервалы движения. Но в рабочем порядке мы отрабатываем круглосуточный режим работы", - отметил глава УЗ.

Ожидается, что окончательное расписание движения экспресса будет оглашено в ближайшее время.

"Сейчас согласовываем график движения. Учитываем, что после запуска этого экспресса участок пути между Дарницей и Борисполем будет одним из самых напряженных в Украине. Там будет большое количество пассажирского пригородного движения, к которым добавится экспресс", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман совершил пробную поездку на поезде из Киева в аэропорт Борисполь.

Также были опубликованы фото электрички, которая выйдет на маршрут Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net