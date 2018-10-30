В Польше задержали жестоко избивших украинца подростков

В Польше полиция задержала двух молодых людей, которые жестоко избили и ограбили украинца. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Польское радио.

"Полиция задержала двух молодых людей, которые жестоко избили и ограбили украинца и поляка", - говорится в сообщении.

Отмечено, что первый инцидент произошел летом: на поляка и украинца, которые шли рынком Ополе, напали двое молодых мужчин. Они отобрали личные вещи у своих жертв, а также сильно их избили.

"Бандиты повторили атаку осенью. На этот раз их жертвой стал 22-летний мужчина. Агрессоры вырвали у мужчины сумку и начали его бить, используя металлическую раскладную палку. Как и прежде, нападавшие не знали свою жертву, а пострадавший не дал им никакого повода для нападения", - пишет издание.

Как сообщается, полиции удалось задержать двух мужчин в возрасте 17 и 18 лет, старший из них арестован. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины.

Также сообщалось, что польские работодатели обеспокоены потенциальным оттоком украинцев на западные рынки труда - часть украинских заробитчан уже сейчас переориентируется на Чехию или Словакию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net