Климкин заявил об "эмоциональном контексте" в отношениях Украины и Польши

Отношения Украины и Польши - достаточно хорошие, о конфликте между странами речь не идет. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове, информирует Европейская правда во вторник, 30 октября.

По словам Климкина, между странами нет конфликта, но есть эмоциональный контекст.

"Часто эта эмоциональность основывается на исторических событиях. Польские политики стремятся расставить все точки над "і", основываясь только на своем видении исторических событий. История - сложная штука. Общая история - еще сложнее", - сказал министр.

Климкин призвал политиков не спекулировать историей и взвешенно подходить к решению исторических вопросов.

"Там, где речь идет об истории, нет места эмоциям. Я пытаюсь донести польским коллегам, что государство не может отвечать за преступления отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству. Ставить знак равенства между отдельными отрядами - это маразм, это не соответствует ни исторической правде, ни реальности. Политики не должны спекулировать историей. Политика - это для современности и будущего, а историю нужно оставить для ученых. Для государства важно смотреть вперед, а не в прошлое", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Климкин заявил, что Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор".

Также президент Польши Анджей Дуда заявлял о поддержке реформ в Украине.

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Источник: korrespondent.net