Дело о госизмене: объявлена дата последнего слова Януковича

Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет Украинская правда во вторник, 30 октября.

"19 ноября является именно тем разумным сроком... Суд определяет одну дату для последнего слова и предлагает использовать именно ее", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что Януковичу будет предоставлена ​​возможность обратиться в суд с последним словом по делу о госизмене.

Также известно, что Янукович подтвердил готовность выступить на судебном процессе в Оболонском райсуде Киева в режиме видеоконференции.

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Источник: korrespondent.net