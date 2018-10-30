Минюст отреагировал на дело против Яценюка

В Минюсте заявили о беспрецедентном давлении на правительство решение суда обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Судебное обязательство НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабинета Министров является беспрецедентным давлением на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и HoganLovells, которые защищают интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ПАО Укрнафта", - говорится в сообщении.

Ведомство заявляет, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства министерства в рамках приобретения юридических услуг для представительства Украины по искам миноритарных акционеров Укрнафты в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности.

Учитывая то, что слушания по иску против Украины состоятся в начале 2019 года, распространение недостоверной информации, по мнению Минюста, направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.

Ранее стало известно, что Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

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Источник: korrespondent.net