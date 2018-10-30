Конец эпохи. Меркель уйдет, но не сейчас

Никто не вечен. И даже Ангела Меркель. Канцлер Германии подтвердила, что ее нынешняя каденция - последняя на посту премьер-министра страны.
Виной всему неудачные местные выборы, например, в парламент Гессена.
Меркель уходит с поста главы партии Христианско-демократический союз. Она возглавляла партию с 2000 года, а канцлером Германии является с 2005 года.
Неудачные выборы
Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократичной союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), потерпели сокрушительный провал на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.
По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов, однако этот результат - провальный по сравнению с предыдущими выборах 2013 года: партия потеряла 11,3%.
СДПГ получила лишь 19,8% голосов, потеряв 10,9%. Это худший результат социал-демократов в Гессене с 1946 года.
Триумфаторами голосования стали "Зеленые" - их поддержали 19,8% избирателей, почти вдвое больше, чем на прошлых выборах.
Кроме того, в парламент Гессена с 13,1% впервые попадает правая евроскептическая "Альтернатива для Германии". Теперь она представлена абсолютно во всех региональных парламентах страны.
Выборы в Гессене считаются крайне важными для судьбы коалиции. Как ХДС, так и СДПГ в последние месяцы демонстрируют резкий спад национальной поддержки, что ставит под сомнение будущую прочность их парламентского союза. Эксперты объясняют низкие результаты правящих партий на региональных выборах недовольством их работой в Берлине.
Фиаско в Гессене стало очередным провалом вслед за выборами в Баварии две недели назад, на которых плохой результат продемонстрировала еще одна партия из правящей коалиции - баварский Христианско-социальный союз.
Решение
Подводя итоги выборов в парламент Гессена Ангела Меркель подтвердила, что ее нынешняя каденция - последняя на посту канцлера.
Меркель заявила, что она несет личную ответственность за "плачевные" результаты своего Христианско-демократического союза
"Как канцлер и как председатель ХДС, я несу ответственность и за победы, и поражения", - сказала Меркель.
Она также подтвердила, что после завершения своего срока в 2021 году не планирует баллотироваться в Бундестаг и выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.
"Это мой последний срок на посту канцлера", - сказала она, подчеркнув, что не хочет занимать никаких политических должностей после завершения каденции.
Меркель отметила, что она стремится к обновлению руководства Христианско-демократического союза.
На пост лидера Христианско-демократического союза после ухода канцлера Ангелы Меркель будут претендовать как минимум три человека.
Первым претендентом является министр здравоохранения Германии Йенс Спан из правого крыла ХДС. Спан известен тем, что в прошлом критикиковал канцлера.
Также на партийное руководство претендуют союзница Меркель и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава консервативного блока в Бундестаге Фридрих Мерц.
Досидит до 2021?
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал Меркель уйти в отставку и с поста канцлера.
"Меркель отказывается не от той должности", - цитирует Линднера Sueddeutsche Zeitung.
На пресс-конференции в понедельник политик заявил, что парламентской коалиции в составе ХДС Меркель и СДПГ должен наступить конец, поскольку после очередных выборов ее "немощность только увеличивается".
Даже при условии, что Меркель останется на посту канцлера, Украине и всему миру следует готовиться к Германии без Меркель, считает заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, Меркель в Германии уже не воспринимается как незаменимый лидер. Есть шансы, что она не удержится на посту канцлера до конца своего четвертого срока - до 2021 года.
"Трудно судить, какая будет политика по делам в Европе, но одно ясно точно - если Меркель уйдет в отставку, то Украине придется не то, что с нуля, но нарабатывать уровень доверия с точки зрения восприятия конфликтов, ситуаций, который имела Меркель. На позиции Меркель сегодня держится отношение Германии вообще к российско-украинскому конфликту. Также на этой позиции держится и Европа", - сказал Белесков.
Главный редактор DW Инес Поль считает, что отказываясь от поста лидер партии Меркель “ выступает как прагматичный игрок и показывает себя в лучшем свете, даже в самые трудные времена”.
“Благодаря этому Меркель получает небольшую передышку. Она может продолжать готовить себе преемницу, которую сама же и выбрала, - генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И прежде всего, может еще на какое-то время остаться канцлером. В конце концов, тем самым она поможет не только самой себе, но и своей партии”, - отмечает Поль.
Не выдержал шума вокруг Меркель даже курс евро. И упал по отношению к доллару, на фоне разговоров о ее уходе с поста главы партии.
Источник: korrespondent.net
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