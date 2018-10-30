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30. 10. 2018

Крушение Boeing в Индонезии: найдены тела 24 погибших

В Индонезии спасатели обнаружили останки 24 погибших близ столицы Джакарты в районе, где накануне разбился пассажирский самолет Boeing 737. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Anadolu.

"Обнаружены останки уже 24 погибших", - говорится в сообщении.

Предполагается, что найденные тела отправят на анализ ДНК.

Кроме того, спасатели сообщили, что собрали все обломки самолета, которые были на поверхности воды.

Ранее группа водолазов возобновила поиски разбившегося индонезийского Boeing 737.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Также сообщалось, что спасатели извлекли шесть тел из моря.

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Источник: korrespondent.net

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