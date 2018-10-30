На Венецию обрушились штормовые ветры, которые привели к резкому повышению уровня воды в городе. По состоянию на вечер 29 октября под водой оказалось три четверти или около 75 процентов исторической части популярнейшего у туристов итальянского города.

Наводнения являются частым явлением для Венеции, пронизанной сотнями каналов, однако в этот раз оно оказалось сильнейшим за полвека.

Тем временем, ученые предупреждают, что Венеция будет одним из первых городов, который полностью уйдет под воду из-за глобального потепления. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Затопило 75 процентов Венеции

Из-за сильных дождей и штормового ветра уровень воды поднялся на 1,56 метра - максимальный показатель с декабря 1979 года. Рекордным считается наводнение, произошедшее в городе в ноябре 1966 года. Тогда вода поднялась на 1,94 метра.

Cмотрите фотогалерею: Скоро исчезнет. Почему 75% Венеции ушло под воду

Из-за происходящего правоохранительные органы закрыли центральную площадь Св. Марка для посетителей. Из-за погодных условий 75 процентов или три четверти территории города оказались под водой.

Наводнения в Венеции, так называемая Acqua Alta (высокая вода), происходят регулярно, однако выше отметки в 1,1 метра уровень воды. При этом затапливает около 12 процентов исторической части города. Такое происходит несколько раз в год.

Причиной этого погодного явления, которое обычно наблюдается в период с начала ноября до конца января, является ветровой нагон воды. Ветер сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям старинного города.

В других частях Италии также бушует непогода - без электричества остались несколько сотен тысяч домохозяйств. В Риме отменены занятия в школах, в Генуе возникли перебои в движении поездов.

Венеция исчезнет к 2100

Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО город основан в девятом веке. И с тех пор он постепенно уходит под воду. В 20 веке этот процесс заметно ускорился - Венеция погружалась в лагуну на пять миллиметров в год из-за возрастающего давления строений и промышленного забора воды из артезианских скважин. В последнее время число сильных наводнений в Венеции увеличилось, одной из причин этого считают глобальные изменения климата .Мир в огне. Причины и последствия аномальной жары По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году, а к 2100 полностью затонуть вместе с уникальными палаццо и красивейшими церквями.

В середине октября ученые из Килского университета в Германии опубликовали в журнали Nature исследование, в котором говорится, что около 50 знаменитых исторических объектов Средиземноморья будут затоплены уже к следующему веку.

В список мест, которым грозит исчезновение, кроме Венеции, попали средневековый центр Родоса, исторический центр Пизы, Медина Туниса, Дубровник, Пафос, Библос, старый город Корфу, Сиракузы, Равенна и многие другие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в прибрежной зоне.

Cмотрите фотогалерею: Скоро исчезнет. Почему 75% Венеции ушло под воду

Растущий уровень моря из-за таяния ледников уже к 2100 году приведет к затоплению, наводнениям и эрозии прибрежных районов, объясняет Лена Рейман, возглавившая команду исследователей в Университете Кила.

Доктор Рейман отмечает, что исследование должно помочь правительствам средиземноморских стран выработать стратегии по защите уникальных памятников и возможному их перемещению.

Повышение уровня мирового океана происходит из-за теплового расширения океанской воды, а также в результате таяния полярных ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии и горных ледников.

Как изменилась планета Земля и чего ожидать

За 20 век средний уровень моря поднялся на 17 см и продолжает расти. Скорость роста уровня моря каждый год увеличивается в среднем на 0,084 миллиметра в год.

Глобальное потепление

Из-за глобального потепления площадь почти всех ледников мира сокращается, а некоторые из них уже полностью исчезли. В NASA накануне заявили о практически полном исчезновении многолетнего арктического ледяного покрова.

Треть всего побережья в мире находится в зоне вечной мерзлоты. Последние исследования показали, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет.

Ученые отмечают, что если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 сантиметров к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 метра.

Ледниковый щит Антарктиды имеет гигантские размеры. Белый континент накрыт слоем льда толщиной до четырех километров. Антарктиду называют морозильником планеты - она хранит 90 процентов всей пресной воды на Земле.

Последние данные проекта IMBIE (The ice sheet mass balance inter-comparison exercise), опубликованные в журнале Nature, показали, что с 1992 года Антарктида потеряла почти три триллиона тонн льда.

Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года. Если до 2012 года ежегодно таяло 76 миллиардов тонн льдов Антарктиды, то в последние годы этот показатель увеличился до 219 миллиардов.

В этом месяце был опубликован доклад, подготовленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата, в котором говорится, что проблему глобальных изменений климата больше нельзя откладывать на потом, предупреждают ученые.

Действовать нужно прямо сейчас - иначе непоправимый ущерб для экосистем планеты может быть нанесен уже к 2030-му году, то есть через 12 лет.

Научный консенсус не оставляет сомнений: глобальное изменение климата - реальность, и вызвано оно в первую очередь действиями человека и выбросами парниковых газов.

Однако у человечества все еще есть шанс удержать повышение температуры на допустимом уровне. Но для этого недостаточно снизить объем выбросов парниковых газов. Его необходимо свести к нулю не позже середины 21 века.

Это означает полный отказ от сжигания угля, нефти и газа. То есть перевод всей глобальной экономики на принципиально новые рельсы. Кроме того, всей планете потребуется кардинально пересмотреть принципы землепользования, сельского хозяйства, градостроительства и промышленности в целом.

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Источник: korrespondent.net