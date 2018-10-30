Францию накрыл снегопад

Из-за сильного снегопада во Франции около 1400 человек оказались заблокированными на дороге. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Анадолу.
Согласно заявлению администрации департамента Верхняя Луара, сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.
Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.
В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.
Сообщается, что из-за сильной вьюги около 100 домов по всей стране остались без электричества.
WOW.... Very deep #snow cover in Yssingeaux, Haute-Loire, France overnight 29th October.... Photo: Sandrine Roche #Severeweather #Snowfall #ExtremeWeather pic.twitter.com/TiCCMiF58G— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 30 октября 2018 г.
10cm overnight in La Tania - Video by @snowretreat #snow #neige #MyPlayground #Les3Vallees pic.twitter.com/mTJxkNGk3o— Les 3 Vallées (@3Vallees_france) 30 октября 2018 г.
We woke up to over 10cm of snow ⛄️ ❄️ in October 😮😮 #gitelaborderie #Creuse #France #saintsilvainsoustoulx #toulxstecroix #ThePhotoHour @EarthandClouds pic.twitter.com/3hiajZKWTi— Gite La Borderie Creuse (@gitelaborderie) 30 октября 2018 г.
Deep #snow cover in #Loire and HauteLoire, #France overnight last night 30th October. A number of motorists were reported stranded!— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 30 октября 2018 г.
Photo à Saint-Just-Malmont #Severeweather #ExtremeWeather #Snowfall pic.twitter.com/Tn3GWTXkc3
Good morning from France with believe or not snow pic.twitter.com/XC0M7DfrCE— LuisKiller73 (@LKiller73) 30 октября 2018 г.
Devastation for trees in France. Record snow fall weighing down on trees full of leaves. The view up /down our drive this morning - no electricity. It’s still October pic.twitter.com/idWINQxmGS— Tom Crawford (@Tomster72) 30 октября 2018 г.
France in the snow ❄️🇫🇷💙 pic.twitter.com/BlD6h4hQjz— Kirsty 🤘🏾 (@kirstyannemx) 30 октября 2018 г.
Ранее, в конце октября, Карпаты засыпало снегом.
Напомним, в мае в южных регионах Франции объявили "оранжевый" уровень опасности из-за сильного снегопада.
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Источник: korrespondent.net
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