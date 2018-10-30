СМИ: В Славянске стреляли в лесорубов, ранены шестеро

В больнице Славянска находятся шесть лесорубов с огнестрельными ранениями, полученными на работе. Об этом сообщает сайт города Славянска.

"Журналистам сайта … из собственных источников стало известно, что в хирургическом отделении больницы города находятся шесть мужчин с огнестрельными ранениями. Как сообщается, мужчины были лесорубами, которые занимались вырубкой деревьев в районе Славянска. Имели ли они разрешительные документы, пока неизвестно", - пишет издание.

По его информации, к мужчинам, которые рубили деревья в районе Славянска, подошли неизвестные с требованием прекратить вырубку. Через какое-то время они начали стрелять по ногам лесорубов, а потом подожгли их автомобиль.

Официальной информации правоохранительных органов об этом инциденте пока нет.

Напомним, в прошлом году в Житомирской области "черные лесорубы" напали с оружием на лесников. Тогда же в Запорожской области была задержана группа "черных лесорубов" из 12 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net