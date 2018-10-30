СМИ: В Славянске стреляли в лесорубов, ранены шестеро

В больнице Славянска находятся шесть лесорубов с огнестрельными ранениями, полученными на работе. Об этом сообщает сайт города Славянска.
"Журналистам сайта … из собственных источников стало известно, что в хирургическом отделении больницы города находятся шесть мужчин с огнестрельными ранениями. Как сообщается, мужчины были лесорубами, которые занимались вырубкой деревьев в районе Славянска. Имели ли они разрешительные документы, пока неизвестно", - пишет издание.
По его информации, к мужчинам, которые рубили деревья в районе Славянска, подошли неизвестные с требованием прекратить вырубку. Через какое-то время они начали стрелять по ногам лесорубов, а потом подожгли их автомобиль.
Официальной информации правоохранительных органов об этом инциденте пока нет.
Напомним, в прошлом году в Житомирской области "черные лесорубы" напали с оружием на лесников. Тогда же в Запорожской области была задержана группа "черных лесорубов" из 12 человек.
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Источник: korrespondent.net
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