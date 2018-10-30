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30. 10. 2018

Порошенко назначил губернатора Киевской области

Президент Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе президента.

Сегодня Порошенко представил нового губернатора, отметив, что его главная задача будет заключаться в защите людей.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство одобрило увольнение четверых губернаторов. А также согласовало назначение губернаторов Киевской и Черкасской областей.

По данным СМИ, в АП объяснили отставку предшественника Терещука Александра Горгана тем, что он "устал нетянуть" нагрузку.

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Источник: korrespondent.net

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