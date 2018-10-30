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30. 10. 2018

В горсовете Херсона подрались чиновник и активист

В Херсоне активисты устроили потасовку в здании городского совета, а потом ворвались в кабинет заместителя городского головы Игоря Козакова и вовлекли в драку чиновника. Соответствующее видео во вторник, 30 октября, на своем канале в Youtube разместил Сайт города Херсона.

По информации местных СМИ, причиной потасовки стал отказ руководства города подключить к электросетям два общежития, которые накануне обесточили энергетики за неуплату.

При этом, как сообщает местный сайт Гривна, с утра в Херсоне под зданием горсовета проходил митинг с перекрытием движения по улице в знак протеста против отключения зданий от электричества. По информации издания, всего было отключено 11 зданий.

Cмотрите фотогалерею: В горсовете Херсона подрались чиновник и активист

Напомним, ранее в Киеве народный депутат и общественный активист подрались в прямом эфире телеканала.

По большому счету. Откуда берутся дикие счета за коммуналку

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Источник: korrespondent.net

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