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30. 10. 2018

"Министру финансов "ДНР" дали десять лет заочно

Октябрьский районный суд города Мариуполя Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы "министра финансов "Донецкой народной республики". Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 30 октября.

"Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований", - сообщают в пресс-центре.

По данным правоохранителей, женщина занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и кураторов из РФ, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдоформирования вместе с "силовым блоком".

"Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению "ЛДНР". 

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Источник: korrespondent.net

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