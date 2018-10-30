Патриарх Кирилл назвал действия Константинополя "заказом на разрушение РПЦ"

Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение "острова свободы", которым он считает Русскую православную церковь. Об этом он заявил во вторник, 30 октября, сообщает Интерфакс.
"Ставки очень большие, и заказ на разрушение единства нашей Церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единой мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов (православных в Московском патриархате - ред.), это действительно так", - отметил глава РПЦ.
В частности, в решении Константинополя по Украине патриарх Кирилл увидел "удар по этому острову свободы".
"Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального обмана и господства чужих над нами мыслей", - пояснил предстоятель русской церкви.
По его убеждению, "трагедия Украины выходит за пределы политического поля, она имеет мистическое измерение".
Напомним, в середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение. Свое решение РПЦ обосновала тем, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного двора в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух украинских церквей - Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.
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Источник: korrespondent.net
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