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30. 10. 2018

В Германии экс-медбрат признался в убийстве 100 пациентов

В Германии приговоренный к пожизненному тюремному заключению бывший медбрат Нильс Хегель признался, что совершил убийства 100 пациентов. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает N-TV.

Согласно имеющейся информации, Хегель совершал убийства с 2003 по 2005 годы в Дельменхорсте и Ольденбурге. Он вводил пациентам слишком большую дозу лекарств, что приводило к летальному исходу.

Vor dem Landgericht #Oldenburg hat der Prozess gegen den als "Todespfleger" bekannt gewordenen #NielsHögel begonnen, dem die Ermordung von 100 Patienten vorgeworfen wird. Dabei legte Högel ein in knappen Worten ein Geständnis ab. ➡https://t.co/ixiVC6qg22 pic.twitter.com/aClRQhvCGK

— BR24 (@BR24) 30 октября 2018 г.

Ранее в Германии медбрат Стефан Леттер был признан виновным в 28 преднамеренных убийствах.

Также сообщалось, что в России врач убил пациента.

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Источник: korrespondent.net

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