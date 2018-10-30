Франция выступила против "выборов" в "ЛДНР"

Франция выступает против проведения 11 ноября так называемых "выборов" в "ЛДНР" и призывает Россию не допустить эскалации напряженности на Донбассе. Об этом заявил во вторник, 30 октября, официальный представитель МИД Франции в связи с предстоящим заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, сообщает ТАСС.
По мнению французской стороны, "выборы" на Донбассе "являются посягательством на суверенитет украинского государства и противоречат обязательствам, принятым в рамках минских соглашений".
"Как посредник в нормандском формате Франция призывает российские власти предотвратить любое решение, способное вызвать возобновление напряженности на востоке Украины", - отметили в МИД.
Там также подчеркнули, что Франция сожалеет об отсутствии прогресса в вопросах безопасности на Донбассе и выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией.
"Реализация минских договоренностей, выполнять которые взяли на себя обязательства как Россия, так и Украина, остается единственной возможностью для обеспечения мирного и долгосрочного решения конфликта, который длится почти пять лет", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Как ожидается, Совет Безопасности ООН проведет во вторник в 23:00 по киевскому времени внеочередное заседание по Украине. Заседание состоится по инициативе западных стран.
Напомним, через неделю после гибели в результате взрыва в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР". В Москве тогда проведение этих "выборов" на Донбассе назвали необходимой в сегодняшних условиях мерой.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.