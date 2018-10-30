Франция выступила против "выборов" в "ЛДНР"

Франция выступает против проведения 11 ноября так называемых "выборов" в "ЛДНР" и призывает Россию не допустить эскалации напряженности на Донбассе. Об этом заявил во вторник, 30 октября, официальный представитель МИД Франции в связи с предстоящим заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, сообщает ТАСС.

По мнению французской стороны, "выборы" на Донбассе "являются посягательством на суверенитет украинского государства и противоречат обязательствам, принятым в рамках минских соглашений".

"Как посредник в нормандском формате Франция призывает российские власти предотвратить любое решение, способное вызвать возобновление напряженности на востоке Украины", - отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что Франция сожалеет об отсутствии прогресса в вопросах безопасности на Донбассе и выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией.

"Реализация минских договоренностей, выполнять которые взяли на себя обязательства как Россия, так и Украина, остается единственной возможностью для обеспечения мирного и долгосрочного решения конфликта, который длится почти пять лет", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как ожидается, Совет Безопасности ООН проведет во вторник в 23:00 по киевскому времени внеочередное заседание по Украине. Заседание состоится по инициативе западных стран.

Напомним, через неделю после гибели в результате взрыва в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР". В Москве тогда проведение этих "выборов" на Донбассе назвали необходимой в сегодняшних условиях мерой.

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Источник: korrespondent.net