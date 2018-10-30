Трамп намерен отменить автоматическое гражданство для рожденных в США детей

Президент США Дональд Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен. Об этом Трамп заявил в интервью Axios в понедельник, 29 октября.

Трамп назвал эту практику смешной, а США - "единственной страной в мире", где действуют подобные нормы.

По словам президента США, его администрация работает над подготовкой соответствующего документа.

Советники Трампа считают, что для имплементации соответствующих изменений в законодательство США не нужно вносить поправок в Конституцию, а достаточно исполнительного президентского указа.

Как сообщалось, в США собираются построить палаточные городки для нелегальных мигрантов.

Напомним, к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.

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Источник: korrespondent.net