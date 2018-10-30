Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Анкара закончила приготовления к операции против террористов к востоку от реки Евфрат в Сирии Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие военные не позволят террористам "утопить в огне и крови" подконтрольные им территории. Об этом сообщается на сайте президента Турции во вторник, 30 октября.
"Мы не остановимся на достигнутом и уничтожим террористическую группировку к востоку от Евфрата. Вскоре мы сокрушим террористическую организацию более всеобъемлющими и эффективными операциями", - заявил Эрдоган.
Также он рассказал, что предварительная подготовка к операции уже завершена. Турецкий лидер добавил, что военные приступили к активным действиям несколько дней назад.
Он подчеркнул, что страна "не сможет смотреть в будущее с уверенностью" без того, чтобы сирийский вопрос был решен.
По данным СМИ, 28 октября турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии. Отмечалось, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией.
В Анкаре считают курдские Силы самообороны, действующие на севере Сирии, террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Как сообщалось, 27 октября в Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором впервые принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России.
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Источник: korrespondent.net
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