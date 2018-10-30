В Германии чиновника уволили за поздравление Гитлера с днем рождения

Немецкий государственный служащий, бывший военный Бундесвера был уволен из-за того, что поздравил с "днем рождения" Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети. Соответствующее решение принял в понедельник, 29 октября, административный суд в федеральной земле Гессен.
В частности, указано, что 20 апреля 2016 года, находясь на испытательном сроке в государственном учреждении в Гессене, чиновник написал в социальной сети, что "поздравляет одного из самых важных людей в немецкой истории с днем рождения".
"Независимо от того, насколько громко люди разжигают ненависть против вас, вы остаетесь героем для многих немцев. Я также заявляю вам о своей поддержке", - написал тогда мужчина.
После того, как этот пост был обнаружен, мужчина был уволен. Сотрудники госучреждения также выяснили, что он принимал участие в двух демонстрациях неонацистской Национально-демократической партии Германии (NPD).
Известно, что мужчина работал в госучреждении в Гессене с 2014 года, до этого он в течение 12 лет служил в немецкой армии.
Как сообщается, уволенный подал жалобу в суд. Он отметил, что у него нет никаких связей с NPD или крайне правыми движениями, и он только протестовал против политики немецкого правительства о предоставлении убежища. Однако суд отклонил жалобу и оставил в силе решение о его увольнении.
Ранее фанатов полтавского футбольного клуба Ворскла на матче против черниговской Десны заметили в футболках с лидером нацистов Адольфом Гитлером.
Также сообщалось, что во Львове уволили заместителя директора школы №100 Марьяну Батюк за пост с поздравлением лидера нацистов Адольфа Гитлера.
Источник: Украинская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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