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30. 10. 2018

В Чернобыльской зоне задержали пять сталкеров

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция обнаружила и задержала две группы сталкеров в количестве пять человек. Люди были из Киевской, Черкасской и Одесской области, сообщили в полиции.

Так, полицейские зоны ЧАЭС вблизи Села Черевач обнаружили трех сталкеров 21, 26 и 29 лет, двое из которых жители Киевской области, третий человек житель Черкасской области. Чуть позже полицейские задержали вторую группу туристов (20 и 21 года), которыми оказались жители Киева и Одессы.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров-иностранцев

Ранее в Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров из Польши.

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Источник: korrespondent.net

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