В ГПУ завершили расследование относительно соратников Ефремова

В Генеральной прокуратуре Украины во вторник, 30 октября, заявили о завершении расследования относительно бывшего депутата Верховной Рады Сергея Горохова (Партия регионов) и бывших чиновников из Луганска.
В частности, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывших депутата Горохова, председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, мэра Луганска Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова.
Экс-чиновники проходят по делу о государственной измене, содействии сепаратистам "ЛНР", пособничестве в захвате государственных учреждений совместно с главой фракции ПР в Верховной Раде Александром Ефремовым.
А накануне, 29 октября стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. Несколько недель назад ему в очередной раз продлили арест.
В свою очередь Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.
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Источник: korrespondent.net
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