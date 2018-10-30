Католическое Рождество 2018 в Украине: особенности праздника

Католическое Рождество традиционно празднуют раньше Рождества Христова в православии. Праздник отмечают в одно время каждый год – в ночь с 24 на 25 декабря.
В 2018 году в Украине католическое Рождество будет отмечаться 25 декабря, во вторник.
С 2017 года Католическое Рождество официально стало государственным праздником. Поэтому 25 декабря является выходным днем. Отдельные организации могут огласить субботу, 22 декабря, специальным рабочим днем и перенести выходной на понедельник.
Традиции Католического Рождества
Ее с древних времен по римской традиции на Рождество 25 декабря в церквях проходит три особые литургии - ночная месса, месса на заре и дневная месса. Так католики отмечают Рождество трижды, почитая Бога Отца ночью, рождение Бога-Сына от Девы на заре и появление Бога-духа днем. Церковное празднование рождества длится восемь дней.
Главный вечер перед Рождеством - Сочельник. Он отмечается 24 декабря и называется в честь главного блюда сочвы, она же кутья. В этот день соблюдается самый строгий пост – последний день Рождественского поста.
Что касается мирских традиций Католического Рождества, то на стол в праздник принято ставить 12 блюд по числу апостолов. Но это не канон, а традиция. Традиционным блюдом на столе вялятся кутья с которой начинают трапезу. Желательно, чтобы все блюда были постными.
В католической традиции принято составлять экспозиции с Девой Марией, новорожденным Иисусом, волхвами и ягнятами. Также молодежь переодевается в библейских персонажей, злодеев и животных и поют колядки.
Дом украшают елью как раз к Рождеству, а не к Новому Году. В католиков принято класть подарки в специальные носки и вешать в доме веточки вечнозеленого кустарника омелы. Все эти традиции украинцы часто видят в рождественских фильмах.
Что нельзя делать в Рождество
Часть старых верований и обрядов остались в своевременном мире в облике праздничных традиций и суеверий. Рождество – один из самых крупных религиозных праздников у Католиков. К поведению в этот день выдвигаются особые требования.
На Рождество нельзя заниматься тяжелым физическим трудом в быту. Этот день должен быть посвящен богу и духовному. Соответственно нельзя сквернословить, ругаться и нужно попросить у всех прощения.
Также в рождество нельзя экономить и одевать старые вещи. Люди верят - что будет потрачено на празднование этого дня вернется и приумножится.
Католическая традиция не особенно поощряет гадания, но в Рождественскую ночь они категорически запрещены. Нельзя есть до восхода первой зари. Разрешается немного скромной пиши утром, но обед нужно отложить.
Также запрещается шить, прясть и заниматься любыми другими видамирукоделия. Запрещается убивать домашних животных и ходить на охоту.
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Источник: korrespondent.net
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