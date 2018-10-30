Чиновникам в Австралии запретили летать на Lion Air после крушения Boeing

Правительство Австралии издало указ, в соответствии с которым чиновники должны временно прекратить пользоваться услугами индонезийской авиакомпании Lion Air после крушения самолета Boeing-737 в Индонезии. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает сайт министерства иностранных дел и торговли Австралии.
"В связи с катастрофой самолета авиалиний Lion Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства Австралии и те, кто работают на контрактной основе, получили указание не пользоваться упомянутой авиакомпанией. Решение будет пересмотрено после получения подробных результатов расследования катастрофы", - сообщается на сайте МИД Австралии.
В сообщении также говорится о необходимости проявлять высокую степень осторожности в Индонезии в целом, включая Бали. Наиболее опасными местами для посещения считаются провинции Центральный Сулавеси и Папуа.
Напомним, накануне в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. На борту авиалайнера находились 189 человек, в том числе два десятка чиновников министерства финансов. При падении самолета никто не выжил.
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Источник: korrespondent.net
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