Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые рассказал подробности о своей встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась 31 августа в Стамбуле. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает РИА Новости.
В частности, Кирилл отметил, что после предложения встретиться на нейтральной территории или в центре Константинопольского патриархата, ему ответили, что он должен приехать в Стамбул, где находится резиденция патриарха Варфоломея.
"Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал - нет, это не унизительно, …я не обращаю внимания на эти "игрушки". Я готов пешком идти куда угодно - с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь, и по-братски разговаривал", - сказал патриарх.
Вместе с этим, он заметил, что не может сказать, что Константинопольский патриарх разговаривал с ним "слишком по-братски".
"Но я пытался сделать все для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим…", - добавил он.
По словам патриарха Кирилла, в ходе беседы ему "достаточно резко и радикально" была выражена позиция по Украине.
"Вот я свидетельствую: был сделан этот последний шаг, поговорили "от сердца к сердцу", но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", - сказал патриарх Кирилл.
Он также подчеркнул, что "надежда умирает последней".
Ранее сегодня Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение "острова свободы", которым он считает Русскую православную церковь.
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Источник: korrespondent.net
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