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30. 10. 2018

Бойня в Керчи: восемь раненых в тяжелом состоянии

Восемь студентов керченского политехнического колледжа, пострадавших в результате бойни 17 октября, остаются в тяжелом состоянии в московском Центре доктора Рошаля. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой.

В аппарате уполномоченного отметили, что состояние учащихся остается тяжелым, но стабильным, у некоторых наблюдаются улучшения. Родители всех пострадавших детей могут в течение дня находиться с ними в палатах, им обеспечено временное проживание в Москве.

Отметим, общее число пострадавших в керченском колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47. Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, десятки пострадали. Вскоре выяснилось, что бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net

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