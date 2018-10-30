В Израиле в ДТП погибли восемь человек

В Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек, в тои числе и шесть детей. Об этом сообщает NEWSru.co.il, авария произошла сегодня после полудня - на 90-й трассе на побережье Мертвого моря столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser.

В минибусе на момент аварии находились восемь человек, в результате столкновения автомобиль загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

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"Парамедики объявили о гибели восьми человек в сгоревшем автомобиле. Среди погибших шесть детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что пассажиры Toyota - 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, водитель отделался легкими травмами.

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Источник: korrespondent.net