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30. 10. 2018

Днепропетровский областной совет опубликовал обновленный инвестиционный паспорт области

Впервые такое масштабное аналитическое издание сделали в 2017 году специалисты облсовета и Инвестиционного  агентства DIA.

В 2018 версия была обновлена и представлена недавно на украинско-белорусском деловом форуме. Специалисты отмечают, что в паспорте была изменена методология так называемого «первого знакомства», учитывая зарубежный опыт и общемировые тренды на рынке.

К документу добавили такие важные данные как экономический климат региона. В связи с войной на Востоке Украины многие инвесторы опасаются и не вкладывают средства в наши территории. Инвестиционный паспорт такие опасения опровергает благодаря реальной статистике!

 
 

Также в новом паспорте специалисты определили приоритетные направления инвестирования. Главные из них выделили: промышленное производство, агропромышленный комплекс и строительство. В издании собрана и структурирована информация о нашей области: географическое положение, человеческие ресурсы, структура экономики, внешнеэкономическая деятельность, перечень инвестиционных проектов, а также справочная информация для бизнеса. Сейчас документ уже есть в доступе на сайте областного совета в англоязычной версии. Вскоре появится и на других языках мира.

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов отметил: «Наша задача заключается в увеличении инвестиций в область. Очень удобно, что аналитический документ отражает экономическую картину в регионе. Инвестору легче решиться на определенные вклады, когда он видит такой детальный анализ и необходимую статистику. Область заявляет о себе с разных сторон и сфер. Ежегодно данные будут обновляться ».

Источник: korrespondent.net

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