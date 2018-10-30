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30. 10. 2018

Эстонский паром потерял управление и застрял в Балтийском море

У берегов Швеции потерял управление и застрял эстонский паром Regal Star. Инцидент произошел утром во вторник, 30 июля, сообщает эстонская газета Postimees.

Отмечается, что судно, направлявшееся из шведского порта Каппельскяри в эстонский порт Палдиски, в 11 часов оказалось полностью обесточенным, и потеряло управление.

Из-за сильного ветра паром начал дрейфовать и столкнулся с навигационным знаком, однако сильно не пострадал. Команде удалось бросить якорь.

Парому оказывает помощь шведский буксир Montfred и спасательное судно Stenhammar.

На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

Напомним, накануне возле Нигерии пираты захватили судно с поляками и украинцем.

Ранее на французский корабль упал вертолет. В результате аварии пострадали четыре человека

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Источник: korrespondent.net

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