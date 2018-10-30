Умер знаменитый украинский художник-мультипликатор

Во вторник, 30 октября, в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Об этом у себя в Facebook сообщил его близкий друг Александр Меламуд.

По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

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Источник: korrespondent.net