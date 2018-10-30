В Украине половина отравлений поддельным алкоголем закончились смертью

В Украине половина зафиксированных случаев отравления фальсифицированным алкоголем за три последних года закончилась смертью. Об этом свидетельствуют статистические данные Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает во вторник, 30 октября, Радио Свобода.
"Госпродпотребслужба зафиксировала 150 случаев отравления фальсифицированным алкоголем в 2016 году, и 73 из них имели летальный исход. В 2017 году в результате шести случаев отравлений погибли три человека", - говорится в сообщении.
На запрос издания в Госпродпотребслужбе подтвердили эти цифры и уточнили, что с начала 2018 года зафиксировали десять случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками, и девять из них закончились смертельно.
Всего за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, и 85 из них были смертельными, заключили в ведомстве.
Напомним, 24 октября вступило в силу решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в столице в ночное время.
Перед этим сообщалось, что Верховная Рада отклонила правительственный законопроект о повышении акцизов на алкогольные напитки.
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Источник: korrespondent.net
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