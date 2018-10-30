В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире. Она получила название статуя Единства.

Новый монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.

Статую установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.

Статуя – любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за пять лет. Проект критикуют за высокую стоимость – $430 млн.

Cмотрите фотогалерею: Индийцы построили самую высокую статую в мире

Напомним, в 2016 году в Китае демонтировали 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуна, спустя несколько дней после открытия. Представитель властей сообщил, что проект не был согласован официально.

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Источник: korrespondent.net