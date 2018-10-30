Вице-премьер Узбекистана наказывал людей стоянием в холодной воде

Президент Узбекистана уволил вице-премьера Зойира Мирзаева, который во время визита в один из регионов заставил мужчин в наказание за плохую работу стоять по колена в холодной воде. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Радио Озоди.
Мирзаев во время своего визита в Аккурганский район остался недоволен, как орошаются поля с хлопком, из-за чего заставил шестерых мужчин около 40 минут стоять по колено в холодной воде.
Соответствующее фото было распространено в соцсетях и вызвало бурю негодования среди граждан.
Также отмечается, что за экзекуцией наблюдали заместители прокурора и руководители областной администрации.
После этого Мирзаев заставил "провинившихся" мужчин бежать в мокрой одежде по улице перед преследующим их автомобилем.
Отмечается, что, это не единственный пример его "воспитательных" методов во время визита в Ташкентскую область. В Бекабадском районе он заставлял местных жителей стоять на поле с камнями в руках.
Кроме того, в Пскентском районе вице-премьер провел собрание, во время которого оскорблял фермеров за "невыполнение плана".
"Собрание началось в 19:30, а закончилось в 2:30 ночи. Никого из участников собрания не выпускали из зала, возле двери караулил начальник РОВД, который не меньше хокима (главы местной администрации - ред.) оскорблял и материл участников собрания", - рассказал один из очевидцев.
Указанные события произошли 25 октября, а уже 27-го Мирзаев, а также заместители прокурора Ташкентской области и еще ряд чиновников были уволены.
При увольнении Мирзаева, премьер-министр заявил, что его поведение идет вразрез с политикой президента страны.
Ранее в Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать iPhone из туалета. Напомним, похожий случай произошел в Узбекистане в июле 2017 года. Тогда погибли два человека, пытавшихся достать мобильный телефон из выгребной ямы и врач, который хотел помочь пострадавшим.
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Источник: korrespondent.net
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