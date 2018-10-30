Украина потратит на суды по "скифскому золоту" почти 13 млн

Министерство юстиции заплатило 12,5 млн гривен за услуги голландских и украинских юристов, которые будут представлять интересы Украины в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности коллекции "скифского золота". Об этом во вторник, 30 октября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на тендерную документацию.
В частности, 10 октября Минюст заключил контракт с голландской фирмой Bergh Stoop & Sanders N.V. на поставку в текущем году юридических услуг в деле против Амстердамского археологического музея Алларда Пирсона, который хранит украинскую коллекцию "скифского золота".
Сумма сделки - 375 980 евро (эквивалент 12,5 млн гривен), также указывается, что почасовая оплата услуг 7 голландских юристов - 310 евро/час.
При этом в договоре говорится, что к процессу будет еще привлечено третье лицо - украинская фирма Сергей Козьяков и партнеры (владелец - глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков), услуги ее трех юристов будут стоять 180 евро/час.
Всего планируется оплатить 120 часов работы юристов фирмы Сергей Козьяков и партнеры за 21 тысячу евро.
Юридические советники обязаны будут сопровождать дело в суде и, кроме того, хранить в строжайшем секрете информацию о ходе процесса.стиции заплатило 12,5 млн гривен за услуги голландских и украинских юристов, которые будут представлять интересы Украины в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности коллекции "скифского золота". Об этом во вторник, 30 октября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на тендерную документацию.
В частности, 10 октября Минюст заключил контракт с голландской фирмой Bergh Stoop & Sanders N.V. на поставку в текущем году юридических услуг в деле против Амстердамского археологического музея Алларда Пирсона, который хранит украинскую коллекцию "скифского золота".
Сумма сделки - 375 980 евро (эквивалент 12,5 млн гривен), также указывается, что почасовая оплата услуг 7 голландских юристов - 310 евро/час.
При этом в договоре говорится, что к процессу будет еще привлечено третье лицо - украинская фирма Сергей Козьяков и партнеры (владелец - глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков), услуги ее трех юристов будут стоять 180 евро/час.
Всего планируется оплатить 120 часов работы юристов фирмы Сергей Козьяков и партнеры за 21 тысячу евро.
Юридические советники обязаны будут сопровождать дело в суде и, кроме того, хранить в строжайшем секрете информацию о ходе процесса.
Ранее в Мининформполитики заявили, что судебный процесс по "скифскому золоту" может затянуться на много лет.
Напомним, Россия пригрозила Нидерландам разорвать межмузейные отношения, если амстердамский суд решит не возвращать в музеи Крыма скифское золото.
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Источник: korrespondent.net
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