Стало известно, почему Готово не будет оформлять загранпаспорта

Госпредприятие Документ расторгло арендные отношения с документ-сервисом Готово в связи со снижением рентабельности. Об этом во вторник, 30 октября, сообщил руководитель пресс-службы госпредприятия Владимир Полищук, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Киеве было открыто пять центров обслуживания. Сейчас по сравнению с прошлым годом ажиотаж на оформление биометрических загранпаспортов спал, поэтому некоторые центры мы закрыли. Это Готово в Киеве, и еще ряд центров в других городах, в зависимости от спроса", - сообщил Полищук.

По его словам, предприятие изучает спрос на загранпаспорта и, исходя из этого, принимает решение о закрытии центров. Так, в 2017 году Документ открыл вторые по счету центры в Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, а в Запорожье, Луцке и Виннице старые центры заменили более крупными. Также новый центр появился в Полтаве.

"В Киеве действует наибольший в стране центр на 1,4 тысячи квадратных метров в торговом центре Универмаг Украина. Необходимости содержать подразделение в Готово нет. Люди, которые там работали, сейчас занимаются выездным оформлением загранпаспортов и ID-карт, занимаются оформлением видов на жительство для иностранцев", – отметил Полищук. Ежедневно ГП Документ выдает от 3 до 5 тыс. биометрических загранпаспортов.

Напомним, накануне сообщалось, что документ-сервис Готово больше не будет оформлять загранпаспорта.

Отметим, с начала 2018 года украинцы оформили более трех миллионов паспортов для выезда за границу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net