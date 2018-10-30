Суд оправдал члена Совета правосудия, которого обвиняли во взяточничестве

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 30 октября, признал невиновным члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в незавершенном покушении на мошенничество и оправдал его, сообщают Українські Новини.
"Признать невиновным и оправдать в связи с недоказанностью вины",- сказала председательствующая судья.
Также суд признал невиновным и оправдал второго обвиняемого по делу Василия Шкляра.
Все доказательства были квалифицированы как такие, которые были получены в результате провокации и не могут использоваться в суде.
В результате суд отменил меры пресечения, которые были избраны Гречковскому и Шкляру и постановил вернуть им залоги.
Кроме того, суд отменил арест имущества Гречковского, а именно четырех автомобилей.
Ранее подозреваемый во взяточничестве член Высшего совета юстиции Павел Гречковский заявил, что заказчиком его уголовного преследования является "крупный бизнесмен с миллиардным состоянием". Он отметил, что Генпрокуратура провела у него четыре обыска, по результатам которых ничего не нашли и ничего не изымали.
Дело против члена ВСП Гречковского рассматривается в Шевченковском районном суде с октября 2017 года. Его обвиняют в незавершенном покушении на мошенничество.
Гречковского и арбитражного управляющего Шкляра обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов. За эти деньги Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО Богадар.
В сентябре 2016 года адвокат Климчук, который действовал от имени компании Богадар, под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и был задержан.
Защита Гречковского и Шкляра отстаивала версию о том, что Климчук действовал не как адвокат, а как провокатор, поскольку он уже несколько раз был заявителем в подобных делах.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.