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30. 10. 2018

День на Донбассе: девять обстрелов, два раненых

Сепаратисты во вторник, 30 октября, осуществили девять обстрелов позиций в зоне проведения операции объединенных сил - двое украинских военных получили ранения. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, в частности сепаратисты четыре раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается, сепаратисты из минометов вели обстрелы вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино, из БМП - неподалеку Авдеевки и Опытного, а неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского - из стрелкового оружия.

"Подразделения, которые обороняются, предпринимали активные меры для прекращения огневой активности противника. В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что за неделю зафиксировали почти десять тысяч нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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