Мультики вашего детства. Умер Давид Черкасский

Знаменитому украинскому художнику-мультипликатору, режиссеру и сценаристу Давиду Черкасскому было 87 лет. Он умер в больнице, так и не оправившись от инсульта, два месяца врачи сражались за его жизнь.

Корреспондент.net вспоминает творчество великого украинца.

Мультики с рождения

Как вспоминал сам Черкасский, в шесть лет он посмотрел одну из картин Союзмультфильма и тогда же решил заняться мультипликацией. Тем не менее, он окончил технологический факультет Киевского инженерно-строительного института и некоторое время работал инженером-строителем в киевской проектной организации Проектстальконструкция.

По собственному признанию, художественных школ не посещал, рисовать учился самостоятельно. В 1959 году, узнав об организации цеха мультипликации на студии Киевнаучфильм, отнёс туда свой рисунок и был зачислен в штат. Прошёл недельную стажировку на студии Союзмультфильм у Вячеслава Котёночкина.

Несколько лет Черкасский работал художником-мультипликатором. В 1961 году во время празднования Нового года прилюдно разделся и попал под компанию борьбы со стилягами. После суда был исключён из комсомола и на некоторое время переведён в осветители студии. Тогда же познакомился с Радной Сахалтуевым, ставшим его постоянным художником-постановщиком во всех картинах.

Как режиссёр дебютировал в 1964 году с фильмом Тайна чёрного короля (социальный ролик о противопожарной безопасности). За ней последовали другие фильмы, в том числе ТВ-сериалы Приключения капитана Врунгеля и Доктор Айболит, а также двухсерийный полнометражный телефильм Остров сокровищ, которые принесли славу режиссёру.

С начала 1990-х годов, после прекращения госфинансирования мультипликации, делал телевизионные рекламные ролики. Много лет вместе с Эдуардом Назаровым являлся сопрезидентом международного фестиваля мультипликационных фильмов КРОК.

В 2008 году сообщалось о завершении работы над сценарием продолжения «Острова сокровищ», которое якобы должен был снимать Черкасский. Вскоре производство было заморожено в связи с кризисом. В 2010 году был объявлен конкурс на сценарий полнометражного продолжения приключений капитана Врунгеля. Результаты конкурса не были подведены.

Цитаты

“Не надо гоняться за счастьем: просто стань у него на пути или ляг, если тяжело стоять, но не гоняйся, потому что будешь видеть только его хвост”

“Троещина - прекрасный тихий район! И мне тут нравится, у меня здесь много знакомых. Нормальные люди - ничего из себя не строят. Красивые и неторопливые, что очень важно. И если вы думаете, что на Печерске больше интеллигенции, то очень ошибаетесь! Настоящая интеллигенция тихо разбрелась по окраинам”

“Я низшая ступень среднего достатка. У меня нет машины, нет дачи. Я могу пойти куда угодно - выпить, закусить, повеселиться. Могу купить себе хорошую книгу, пойти в театр. Но, например, построить дом -это "повыше" нужно быть”

“О возрасте не думаю. Считаю, что меня жизнь пощадила. Нет никаких ощутимых болезней. Я могу ходить, пить водку… И радуюсь тому, что у меня есть”.

“Мне постоянно снятся горы, и что я катаюсь на лыжах. Причем блестяще — лучше, чем наяву”.

“Мне жизнь подарила самое главное — любимую работу, на которую я ходил с удовольствием. И считаю, что это залог счастья, если ты идешь с радостью, а не отбывать часы. Это самое великое счастье мое! А дальше все рядышком”.

"Иногда, слезы накатываются. Первые серии вообще смотреть не могу. Замечаю во "Врунгеле" только наши "ляпы" – там пиджачок у героя коротковат в отдельных моментах, там то не так, там се не так, там какие-то детали недорисовали. Обычному зрителю это не заметно, но я же создавал фильм – я это все вижу".

"Оно (государство) меня забыло – и слава богу. Просто забыло, и все. Это для меня не огорчительно – никаких дел с власть имущими я не имею и не имел. Живу, так сказать, по касательной к государству. Политикой я не занимаюсь и честно вам признаюсь: не очень хорошо понимаю, что это такое”.

Главные работы

Остров сокровищ - анимационный телефильм основан на сюжете романа Остров сокровищ британского писателя Роберта Луиса Стивенсона.Под руководством Черкасского над мультфильмом работали две команды мультипликаторов.Одна использовала метод обычной рисованной мультипликации, а вторая - "плоской марионетки".Разница методов в том, что при классическом отображении художник рисует зеркальный образ персонажа. В результате, в Сильвера поочередно отсутствует то левая, то правая нога.

Приключения капитана Врунгеля - мультсериал создан по сюжету повести Приключения капитана Врунгеля Андрея Некрасова. Состоит из 13 серий.

Доктор Айболит - есть 7 серий о докторе Айболите по мотивам произведений Корнея Чуковского: "Айболит", "Бармалей", "Доктор Айболит", "Тараканище", "Муха-Цокотуха", "Краденое солнце" и "Телефон".

Волшебник Ох - анимационный фильм 1971 года по мотивам народной сказки Ох.Мультфильм озвучен на русском языке, а песни - на украинском.

Источник: korrespondent.net