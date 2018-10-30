В Киевской области подростки до смерти забили бездомного

В Киевской области трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет избили бездомного, который от полученных травм скончался, а также напали на молодую пару, отобрав букет цветов и MacBook. Об этом сообщили в областной полиции во вторник, 30 октября.

Согласно сообщению, злоумышленники были задержаны. Суд избрал меру пресечения для двух старших подростков в виде домашнего ареста, а 15-летнего отпустили после заседания. Даты избиения и нападения не уточняются.

Сообщается, что в течение последних месяцев подростки из Белоцерковского района совершили ряд преступлений, среди которых – грабежи, угоны автомобилей и нанесение тяжких телесных повреждений.

По данным полиции, несовершеннолетние ночью избили 50-летнего бездомного в полуразрушенной постройке вблизи парка отдыха. В каком населенном пункте произошло преступление, не сообщается. "Юноши по очереди с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, затем кирпичом. Забрали мелочь – милостыню за день – и исчезли. Через некоторое время мужчина скончался", – сказано в сообщении.

Подростки также напали на 25-летнего жителя Белой Церкви, который с MacBook и букетом роз пришел к своей девушке. Возле ее дома они нанесли молодому человеку телесные повреждения и отобрали гаджет, а из рук девушки вырвали букет.

Один из злоумышленников, которому 16 лет, подозревается в угонах транспортных средств в Белой Церкви и нападении на 50-летнего мужчину. У последнего посреди улицы забрали мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком.

Полиция открыла уголовные производства по каждому из преступлений. Досудебные расследования продолжаются.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области двое студентов для развлечения жестоко избили бездомных, один из которых скончался.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net