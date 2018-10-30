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30. 10. 2018

В Рейкьявике солдаты США выпили все пиво

В столице Исландии, где остановились приехавшие на учения НАТО шесть тысяч американских солдат, закончилось пиво, сообщает Newsweek.

Отмечается, что американские солдаты провели в Рейкьявике пару дней и за это время в местных барах закончилось пиво. Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка.

Отмечается, что особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.

Напомним, многонациональные учения НАТО Trident Juncture продлятся с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции. Украина участвует в них как страна-партнер НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии.

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Источник: korrespondent.net

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