Электронные декларации не подали восемь чиновников - НАПК

Восемь украинцев, занимавших государственные должности в 2017 году, не подали декларации за этот период. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во вторник, 30 октября.
"При осуществлении контроля своевременности представления деклараций было установлено, что семь должностных лиц не подали декларации после увольнения за 2017 год, а одно лицо – ежегодную декларацию за этот же год", – говорится в сообщении.
По данным НАПК, требования закона о предотвращении коррупции нарушили бывший аудитор Национального банка Украины, заведующий сектором Государственной казначейской службы, сотрудники Окружного административного суда, территориальных органов Министерства юстиции Украины, Пенсионного фонда и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Документы о нарушениях Нацагентство направило в Национальную полицию.
Ранее сообщалось, что НАПК обнаружило признаки уголовных преступлений - умышленного непредставления деклараций 13-ю лицами.
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Источник: korrespondent.net
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